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26 января, 16:59

Путин объяснил непризнание ГУР и СБУ террористическими организациями

Путин — о ГУР и СБУ: Только суд может признать организации террористическими

Нынешний киевский режим основан на преступлениях, которые совершаются каждый день и против своих граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО, отвечая на вопрос о возможности признания Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны и Службы безопасности страны (СБУ) террористическими организациями.

"Весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан. Но это исторические оценки, политические", указал российский лидер.

Глава государства добавил, что именно суды объявляют террористическими различные структуры. В частности, Путин напомнил об "Айдаре"*, "Азове"*, "Правом секторе"** и отметил, что они являются террористическими как по своей идеологии, так и по практике того, что они делают.

Напомним, после удара Киева по самолёту с украинскими пленными в России призвали признать ГУР и СБУ террористическими структурами. Владимир Путин сегодня назвал действия властей Украины преступлением и подчеркнул, что ГУР знало о пленных бойцах ВСУ на борту.

Путин назвал главный мотив проведения спецоперации
Путин назвал главный мотив проведения спецоперации

* Запрещённые в России террористические организации.

** Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Дарья Нарыкова
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