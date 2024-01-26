МИД предупредил Чехию об ответе России на блокировку собственности

МИД России призвал коллег из Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и предупредил об ответных мерах в случае блокировки российского имущества. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

"В ответ на принятые в ноябре 2023 года решения чешских властей о запрете на управление и использование целого ряда объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, по линии МИД России чешской стороне было жёстко указано на недопустимость подобного произвола", — подчеркнули в министерстве.