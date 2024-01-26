МИД предупредил Чехию об ответе России на блокировку собственности
МИД РФ предупредил Чехию об ответных мерах на блокировку собственности России
МИД России призвал коллег из Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и предупредил об ответных мерах в случае блокировки российского имущества. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
"В ответ на принятые в ноябре 2023 года решения чешских властей о запрете на управление и использование целого ряда объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, по линии МИД России чешской стороне было жёстко указано на недопустимость подобного произвола", — подчеркнули в министерстве.
В МИД РФ добавили, что Москва в целях защиты собственных интересов задействует любые способы. В частности, не исключается и возможность ответных мер в отношении чешских имущественных активов в России. Сейчас акцент делается на правовых механизмах.
Напомним, в ноябре Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности на территории страны. Речь идёт о внесении компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список. МИД РФ жёстко указал на недопустимость такого произвола и заявил протест вызванному в дипведомство временному поверенному в делах Чехии.
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