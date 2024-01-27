Пилоты в последний момент заметили поломку в двигателе Boeing и остановили взлёт из аэропорта Улан-Удэ
Самолёт S7 чуть не вылетел из Улан-Удэ в Москву с неисправным двигателем
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Улан-Удэ – Москва (Домодедово), чуть не поднялся в воздух с поломкой в двигателе, но пилоты вовремя заметили неладное. По данным SHOT, неисправность обнаружили перед самым взлётом — уже на ВПП во время разгона.
Борт сразу вернули на стоянку, а 160 пассажиров, в том числе четверых детей, — в терминал. Сейчас они ожидают запасной лайнер. Известно, что накануне самолёт проходил техобслуживание.
Напомним, 19 января в Новосибирске совершил экстренную посадку пассажирский самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Москва – Кемерово. На борту находилось 179 пассажиров и шесть членов экипажа. В деле разбирается прокуратура. По данным Лайфа, причиной инцидента стал отказ измерения топливной системы.
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