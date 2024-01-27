Премьер Словакии захотел нормальных отношений с Россией

"Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так, как мы делаем это с Украиной", — указал политик в интервью изданию Teraz.