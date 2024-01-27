Премьер Словакии захотел нормальных отношений с Россией
Премьер Фицо: Словакия должна иметь нормальные отношения и с Украиной, и с РФ
Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, пообещав сделать шаги в данном направлении.
"Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию, нормальные, стандартные отношения. Как глава правительства я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так, как мы делаем это с Украиной", — указал политик в интервью изданию Teraz.
Фицо призвал завершить конфликт на Украине и начать мирные переговоры.
Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить РФ, Киеву не поможет даже всё оружие мира. Политик призвал власти Незалежной отдать часть территорий России ради прекращения конфликта. По его словам, противостояние должно завершиться компромиссом, который для Украины станет "очень болезненным".