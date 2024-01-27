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27 января, 10:48

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Александра Лукашенко встретили в Пулково. Обложка © Telegram / Пул Первого

Александра Лукашенко встретили в Пулково. Обложка © Telegram / Пул Первого

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В субботу, 27 января, глава государства вылетел из Минска и приземлился в Пулково.

Самолёт Лукашенко вылетел из Минска в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Пул Первого

В Северной столице Лукашенко поучаствует в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кроме того, в Петербурге состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, президент Белоруссии проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Напомним, Путин с рабочим визитом в Санкт-Петербург прибыл 26 января. В субботу, 27 января, город отмечает 80-летие со дня полного освобождения от блокады. Сегодня глава государства почтил память жертв блокады, возложив венок на Пискарёвском кладбище.

Никита Осипов
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