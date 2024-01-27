Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. В субботу, 27 января, глава государства вылетел из Минска и приземлился в Пулково.

Самолёт Лукашенко вылетел из Минска в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Пул Первого

В Северной столице Лукашенко поучаствует в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кроме того, в Петербурге состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, президент Белоруссии проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.