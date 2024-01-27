В Польше перевернулся украинский автобус, госпитализировано 20 человек
В Польше перевернулся автобус из Одессы с 59 пассажирами
Кадр с места аварии в Польше, где перевернулся украинский автобус. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Policja Lubelska
В Польше перевернулся украинский автобус с 59 пассажирами, который следовал по маршруту Одесса – Варшава. В результате аварии с различными травмами было госпитализировано 20 человек, сообщает пресс-служба польской полиции.
Авария произошла у деревни Голубь недалеко от украинской границы. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте дороги. По данным полиции, мужчина был трезв. Судя по кадрам, которые публикует польская сторона, дорога была обледеневшая.
Кадр с места аварии в Польше, где перевернулся украинский автобус. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Policja Lubelska
В МИД Незалежной сообщили, что в настоящее время решается вопрос предоставления другого автобуса для остальных пассажиров.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус вылетел на тротуар с пешеходами в Санкт-Петербурге. Лайф опубликовал видео с места происшествия, где видно несколько карет скорой помощи. Водитель автобуса уже задержан, против него возбуждено уголовное дело.