Ветеран Софья Разумовская вспомнила, как проходила эвакуация из Ленинграда

Жительница Ленинграда, эвакуированная с началом блокады, рассказала, как ей удалось выбраться из осаждённого города. По словам 86-летней Софьи Разумовской, ныне живущей в Липецке, её родные погибли от холода и голода и Северную столицу она покидала с младшим братом Валерой.

Жительница Ленинграда рассказала, как проходила эвакуация из блокадного города. Видео © Telegram / "RT на русском"

"Когда началась блокада, мне было девять лет. Начинается эвакуация, мне было наказано: "Валерку от себя не отдавай никому. Ты отвечаешь за него, ты старшая". Нас — старших — сажали в одну машину, а малышей у нас прямо отбирали [и сажали в другую]", — рассказала Софья Евгеньевна в беседе с RT.

Однако по дороге вторая машина с детьми провалилась под лёд и ушла под воду. Пересев в поезд, первая остановка жительницы Ленинграда была в Ярославле, где в вагоны ринулись толпы женщин, осведомлённые о скором прибытии эвакуационного состава. Они, вспоминает Софья Евгеньевна, первым делом начали переодевать вымокших детей.