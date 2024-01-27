В аэропорту Мюнхена задержали украинца с кучей наличных в чемодане
Bild: В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с €450 тыс. наличными
Сотрудники немецкой таможни задержали в аэропорту Мюнхена 66-летнего пенсионера с Украины, который хотел вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом сообщает газета Bild.
По информации издания, мужчина собирался вылететь из Германии на Кипр. Во время досмотра он сообщил, что у него с собой лишь 300 евро, однако сразу после этого к нему подошёл другой человек и передал чемодан, что показалось сотрудникам таможни крайне подозрительным — они попросили гражданина Украины показать содержимое.
В итоге внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро (около 44,2 миллиона рублей). Деньги у пожилого мужчины конфисковали. В настоящее время ведётся расследование: полиции предстоит выяснить, кому принадлежат изъятые деньги и откуда они взялись.
А ранее Лайф писал, что 17 января актёра Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за слишком дорогих часов. Бывший губернатор Калифорнии попытался объяснить таможенникам, что везёт люксовые часы бренда Audemars Piguet за 26 тысяч евро на аукцион. В итоге голливудского актёра отпустили, но выписали ему штраф в размере 35 тысяч евро за провоз часов, который он отдал наличкой.
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