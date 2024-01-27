В аэропорту Мюнхена задержали украинца с кучей наличных в чемодане

Сотрудники немецкой таможни задержали в аэропорту Мюнхена 66-летнего пенсионера с Украины, который хотел вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, мужчина собирался вылететь из Германии на Кипр. Во время досмотра он сообщил, что у него с собой лишь 300 евро, однако сразу после этого к нему подошёл другой человек и передал чемодан, что показалось сотрудникам таможни крайне подозрительным — они попросили гражданина Украины показать содержимое.

В итоге внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро (около 44,2 миллиона рублей). Деньги у пожилого мужчины конфисковали. В настоящее время ведётся расследование: полиции предстоит выяснить, кому принадлежат изъятые деньги и откуда они взялись.