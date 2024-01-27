Матвиенко рассказала Лайфу, когда подарит Путину обещанные перчатки
Матвиенко рассказала, что подарит Путину перчатки на 23 февраля
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что подарит президенту РФ Владимиру Путину на 23 февраля перчатки. Такое заявление спикер Совфеда сделала в беседе с корреспондентом Лайфа.
Матвиенко рассказала, что подарит Путину на 23 февраля перчатки. Видео © LIFE
"К 23 февраля подарю", — сказала Матвиенко перед концертом в Петербурге по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.
Напомним, накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград" в Санкт-Петербурге. Как пояснила Матвиенко, она переживала, что Путин в мороз стоит на улице без перчаток и шапки.
Ранее Матвиенко поясняла, что название "Ленинград" для нового ледокола было выбрано по просьбе ветеранов, которую поддержал Путин. Она напомнила, что блокада этого города стала символом прямого геноцида, который фашисты устроили ленинградцам, пытаясь их сломить, но наши деды и прадеды выстояли и победили.
ТАСС / Сергей Савостьянов