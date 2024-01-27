Матвиенко рассказала Лайфу, когда подарит Путину обещанные перчатки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что подарит президенту РФ Владимиру Путину на 23 февраля перчатки. Такое заявление спикер Совфеда сделала в беседе с корреспондентом Лайфа.

Матвиенко рассказала, что подарит Путину на 23 февраля перчатки. Видео © LIFE

"К 23 февраля подарю", — сказала Матвиенко перед концертом в Петербурге по случаю 80-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, накануне спикер Совфеда пообещала подарить президенту перчатки во время церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград" в Санкт-Петербурге. Как пояснила Матвиенко, она переживала, что Путин в мороз стоит на улице без перчаток и шапки.