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28 января, 02:30

"Не враг": Британский политик опубликовал громкое заявление с флагом России

Лидер британской партии "Наследие" Кёртен считает, что РФ не враг Великобритании

Некоторые видные политики в Великобритании считают, что изображение России в качестве врага Соединённого Королевства не соответствует действительности. Одним из них является председатель британской партии "Наследие" Дэвид Кёртен, который опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

Пост на странице Дэвида Кёртена. Фото © Х / David Kurten

Пост на странице Дэвида Кёртена. Фото © Х / David Kurten

"Что за бредятина. Россия нам не враг", — заявил Кёртен.

Таким образом политический деятель прокомментировал ранее появившееся сообщение GB News на эту тему. В нём журналисты предположили, что британцам в ближайшие шесть лет стоит приготовиться к военному противостоянию с Москвой.

В НАТО сделали шокирующее заявление о войне с Россией
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Стоит отметить, что зарубежные политические деятели всё чаще в последнее время пугают своих соотечественников так называемой российской угрозой. Так, министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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