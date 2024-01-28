"Не враг": Британский политик опубликовал громкое заявление с флагом России
Лидер британской партии "Наследие" Кёртен считает, что РФ не враг Великобритании
Некоторые видные политики в Великобритании считают, что изображение России в качестве врага Соединённого Королевства не соответствует действительности. Одним из них является председатель британской партии "Наследие" Дэвид Кёртен, который опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.
Пост на странице Дэвида Кёртена. Фото © Х / David Kurten
"Что за бредятина. Россия нам не враг", — заявил Кёртен.
Таким образом политический деятель прокомментировал ранее появившееся сообщение GB News на эту тему. В нём журналисты предположили, что британцам в ближайшие шесть лет стоит приготовиться к военному противостоянию с Москвой.
Стоит отметить, что зарубежные политические деятели всё чаще в последнее время пугают своих соотечественников так называемой российской угрозой. Так, министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией.
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