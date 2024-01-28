Некоторые видные политики в Великобритании считают, что изображение России в качестве врага Соединённого Королевства не соответствует действительности. Одним из них является председатель британской партии "Наследие" Дэвид Кёртен, который опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

Пост на странице Дэвида Кёртена. Фото © Х / David Kurten

"Что за бредятина. Россия нам не враг", — заявил Кёртен.