Международный день десерта, День лифтовика, Макарьев день: Праздники и приметы 1 февраля На сегодняшний день, 1 февраля 2024 года, в России приходится праздник специалистов, без которых жизнь в многоэтажных домах стала бы некомфортной. А ещё это особый день для любителей сладкого. Если же взглянуть на примеры, то сегодня можно узнать, каким будет лето. 31 января, 21:01 1 февраля отмечается Международный день десерта. Обложка © Shutterstock

Международный день десерта

1 февраля в России свой праздник могут отмечать все сладкоежки, ведь на эту дату приходится Международный день десерта. Вот несколько фактов о нём: Это неофициальный международный праздник.

Появился в 2008 году в США, откуда распространился по миру.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 1 февраля.

Появление такого "вкусного" праздника, как Международный день десерта, связывают с именем кулинарного блогера из Атланты Энджи Дадли. В 2008 году она придумала сладкое угощение под названием кейк-поп. Это что-то вроде круглых мини-пирожных на палочке. Они быстро стали довольно популярны, и в США даже появился неофициальный праздник — День кейк-попа. Выйдя за пределы страны, он расширился — превратился в Международный день десерта и теперь посвящён уже всем сладостям.

В сегодняшний праздник можно позволить себе лишнего и отведать десертов — любимых или каких-то новых. Но в целом не стоит забывать, что переизбыток сладкого в рационе довольно вреден. Согласно рекомендациям медиков, человеку в среднем можно употреблять около шести ложек сахара в день — такое количество не влияет на наш организм.

Если употреблять сахара слишком много, это может привести к набору лишнего веса, нарушению целостности эмали зубов и возникновению кариеса. У детей может развиться неправильное пищевое поведение, когда они отказываются от несладкой еды.

День лифтовика

1 февраля в России отмечается День лифтовика. Фото © Shutterstock

1 февраля в России праздник отмечают специалисты, без которых проживание в многоэтажных домах превратилось бы в настоящую муку. Это дата, когда празднуется День работника лифтового хозяйства, или День лифтовика. Рассказываем о нём: Это российский профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Ежегодно отмечается в одну дату — 1 февраля.

Приурочен к дате принятия в СССР решения о запуске производства лифтов.

Празднуется в профессиональном сообществе.

День лифтовика в России — праздник, хоть и неофициальный, но имеющий историческое обоснование. Дело в том, что 1 февраля 1949 года вышло в свет постановление Совета Министров СССР "Об организации производства лифтов". Документ предусматривал выпуск 256 лифтов в течение двух лет для их установки как в общественных зданиях, так и в жилых домах.

В наше время лифтами уже никого не удивить. В одной только Москве их более 100 тысяч, и за всеми ними нужно тщательно следить, проводить профилактику, сломавшиеся — чинить, устанавливать новые. Причём к лифтам относятся не только привычные нам механизмы в многоэтажках. Это ещё эскалаторы в метро и торговых центрах, траволаторы в аэропортах. За всё это хозяйство отвечает целая "армия" специалистов: конструкторы, инженеры, наладчики, мастера по ремонту, механики, работники производственных предприятий, диспетчеры, и не только. Все они сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

1 февраля начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Фото © Wikipedia / Ocaorthodox

На 1 февраля в России и других странах приходится праздник, пропагандирующий взаимоуважение, — в этот день начинается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week). Предлагаем узнать о ней больше: Ежегодно отмечается в первую неделю февраля.

В 2024 году приходится на период с 1 по 7 февраля.

Провозглашена в 2010 году Генассамблеей ООН.

Инициатором был король Иордании Абдалла II.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений была учреждена на площадке ООН, чтобы призвать всех жителей Земли к диалогу между конфессиями и религиями, к согласию и сотрудничеству, терпимости и уважению других вероисповеданий.

Королевский институт исламской мысли в Иордании установил ежегодную премию Всемирной недели межконфессиональной гармонии. Она присуждается трём организациям, проектам, которые признаются наиболее успешными в продвижении межконфессиональной гармонии и развитии религиозного понимания.

Для России с её огромной территорией, многонациональностью, разнообразием народов, культур и религий вопрос межрелигиозного взаимопонимания особенно важен. Духовные лидеры нашей страны стараются вносить вклад в стабильность, в предупреждение экстремизма и терроризма. С 1998 года действует Межрелигиозный совет России. В его состав входят представители православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является почётным председателем совета.

Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Фото © Shutterstock

В 2024 году так совпало, что вместе с началом Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений на 1 февраля приходится праздник, посвящённый одному из атрибутов исламского мира, — Всемирный день хиджаба (World Hijab Day): Это неофициальный международный праздник.

Появился в США в 2013 году, распространился по миру.

Ежегодно отмечается 1 февраля, по календарю не смещается.

Цель — борьба с предрассудками, распространение информации о важности хиджаба для мусульманского мира.

Хиджаб — это один из атрибутов женской одежды среди исповедующих ислам. С арабского это слово можно перевести как "завеса" или "покров". Хиджаб закрывает голову и плечи. По незнанию его часто путают с никабом, который скрывает также лицо, оставляя лишь прорезь для глаз. С точки зрения некоторых мусульман, хиджаб — это знак чистоты женщины, которая не желает выставлять напоказ свою красоту, скрывая своё тело от глаз посторонних мужчин.

Считается, что инициатором Всемирного дня хиджаба стала девушка по имени Назма Хан. Она в составе мусульманской семьи переехала из Бангладеш в США и столкнулась с осуждением при ношении хиджаба. Назма создала сайт, чтобы рассказывать о связанных с таким одеянием традициях, и предложила выделить для этого одну из дат календаря. Теперь 1 февраля в разных странах отмечают Всемирный день хиджаба, чтобы бороться с предрассудками.

При этом нужно отметить, что в некоторых даже мусульманских странах стоит вопрос о том, нужно ли разрешать женщинам носить хиджабы. Так, в Турции, которая в прошлом веке при переходе к светскому государству отказалась от такой формы одежды для женщин, в 2022 году предлагали провести по этому вопросу референдум.

В России нет официального запрета на ношение хиджаба, но появление в нём, например, в школе, может нарушать внутренние правила образовательного учреждения. Ранее высказывались предложения, чтобы смягчить эти рамки для регионов с преобладанием мусульманского населения.

Приметы 1 февраля

День памяти преподобного Макария Великого

Согласно преданию, он родился примерно в 300 году в Нижнем Египте в селении Птинапор. Рано вступил в брак, но овдовел, после чего стал изучать Священное Писание. Получил сан в местной церкви, однако решил отказаться от него и уйти в пустыню. Там обрёл дар чудотворения и прославился многими чудесами, включая воскрешение умерших. Макарий Великий пострадал во время правления императора-арианина Валента. Его сослали на пустынный остров, населённый язычниками, но он смог обратить местных жителей в христианство. После этого Макарию разрешили вернуться в свою пустыню. Умер он в 391 году в основанном им монастыре.

Макарьев день

На Руси в эту дату отмечали Макарьев день. Святого Макария считали целителем и советчиком, к которому можно было обращаться для избавления от телесных и душевных мук. В его день нельзя было надевать одежду чёрного цвета, потому что он считался предвестником весны. Следовало провести день весело, иначе зима затянется, год будет неурожайным и голодным. А ещё на Макария под запретом была тяжёлая работа: считалось, что из-за неё весь год можно провести в бесполезном труде. Нельзя было в Макарьев день грубить и сквернословить — на Руси боялись, что святой накажет болезнями. Что нужно было делать в этот день — так это помогать нуждающимся.

Погодные приметы 1 февраля

Ясный день — к ранней весне.

Метель на Макария повторится на Масленицу.

Мороз — к тёплому и плодородному лету.

Тёплый день — к лету дождливому.

Вечером много звёзд на чистом небе — зима затянется.

Именинники 1 февраля

1 февраля может отмечать именины российский актёр, музыкант Николай Фоменко. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сегодня, 1 февраля, именины могут отмечать: Антон

Арсений

Григорий

Ефим

Макар

Марк

Николай

Пётр

Фёдор

Феодосия. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев