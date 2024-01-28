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28 января, 08:59

Лидер "Коммунистов России" предоставил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Малинкович сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента России

Председатель партии "Коммунисты России", кандидат от политической силы Сергей Малинкович сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку на грядущих президентских выборах. По словам политика, предоставлено 19 коробок с подписями, их собирали по всей стране и "с большим запасом".

"Сегодня, 28 января, после очень длительной напряжённой работы мы прибыли в ЦИК РФ с драгоценными подписями, их более 100 тысяч с хорошим запасом, их собирали по всей стране", — сказал Малинкович журналистам.

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Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Первым о желании участвовать в них заявил действующий глава государства Владимир Путин, подавший документы как самовыдвиженец. Кроме того, отдать голос можно будет в том числе за Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ). Сергея Малинковича выдвинули кандидатом от "Коммунистов России" 28 декабря 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
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