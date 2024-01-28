Лидер "Коммунистов России" предоставил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Председатель партии "Коммунисты России", кандидат от политической силы Сергей Малинкович сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку на грядущих президентских выборах. По словам политика, предоставлено 19 коробок с подписями, их собирали по всей стране и "с большим запасом".

"Сегодня, 28 января, после очень длительной напряжённой работы мы прибыли в ЦИК РФ с драгоценными подписями, их более 100 тысяч с хорошим запасом, их собирали по всей стране", — сказал Малинкович журналистам.