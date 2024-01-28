"Инициатива у русских": Немцы признали неудобную для Киева правду о ходе СВО
Welt: Российские войска завладели инициативой почти на всех участках фронта
Российские войска имеют значительное превосходство над Армией Украины в зоне спецоперации (СВО). Соответствующее заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте", — сказал он.
Также Ваннер добавил, что за последний месяц россияне добились поразительных результатов на Донецком направлении, практически выбив ВСУ с территории региона.
А ранее отставной британский полковник Ричард Кемп рассказал, что поддержка Киева со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после отступления ВСУ из Марьинки на Донецком направлении. По его убеждению, страны Европы и США и так с неохотой поддерживают украинцев, а очередные провалы на передовой ещё больше усугубят ситуацию.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин