"Инициатива у русских": Немцы признали неудобную для Киева правду о ходе СВО

"Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте", — сказал он.

А ранее отставной британский полковник Ричард Кемп рассказал, что поддержка Киева со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после отступления ВСУ из Марьинки на Донецком направлении. По его убеждению, страны Европы и США и так с неохотой поддерживают украинцев, а очередные провалы на передовой ещё больше усугубят ситуацию.