Пожар в Театре сатиры в центре Москвы удалось локализовать
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Театре сатиры в центре Москвы на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кадры тушения пожара в Театре сатиры в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
"Пожар локализован на площади 250 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул утром в воскресенье, 28 января. Сообщалось, что на горящей крыше театра может находиться до десяти человек. Речь идёт о рабочих, которые реконструировали купол. Огонь, предварительно, вспыхнул во время замены кровли. Позже в МЧС сообщили, что из горящего здания были эвакуированы 50 человек. Предварительно, обошлось без пострадавших.
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