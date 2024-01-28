Путина и Лукашенко успокоили, что тепло на Земле продлится ещё десять тысяч лет
Глава Минприроды Козлов пообещал Путину ещё десять тысяч лет тепла на Земле
Тёплый климат на Земле продлится ещё около десяти тысяч лет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на церемонии открытия нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, где также принимали участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.
Владимиру Путину рассказали, что тепло продлится ещё десять тысяч лет. Видео © LIFE
В ходе выступления Путин рассказал, что уникальные технологии глубокого бурения ледников, разработанные в 70-х годах, дали информацию, что за последние 420 тысяч лет прошло четыре полных климатических цикла от потепления до оледенения. Козлов отметил, что сейчас идёт межледниковый период.
"Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас ещё гарантированно 10 тысяч лет тепла", — указал Козлов. Путин ответил: "Нормально", а Лукашенко заявил, что "ещё немного поживём".
Напомним, сегодня, 28 января, Путин вместе с Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса (НЗК) станции "Восток" в Антарктиде. Это событие примечательно для всей России и её партнёров, подчеркнул глава государства. Путин отметил, что в освоении Антарктиды российские исследователи занимают одно из ключевых мест.
LIFE / Павел Баранов