Путина и Лукашенко успокоили, что тепло на Земле продлится ещё десять тысяч лет

Тёплый климат на Земле продлится ещё около десяти тысяч лет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на церемонии открытия нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, где также принимали участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Владимиру Путину рассказали, что тепло продлится ещё десять тысяч лет. Видео © LIFE

В ходе выступления Путин рассказал, что уникальные технологии глубокого бурения ледников, разработанные в 70-х годах, дали информацию, что за последние 420 тысяч лет прошло четыре полных климатических цикла от потепления до оледенения. Козлов отметил, что сейчас идёт межледниковый период.