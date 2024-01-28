Стал известен рейтинг немецкой партии, выступающей против помощи Киеву

Рейтинг выступающей против членства Украины в ЕС новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" сейчас составляет 7%. Как уточняет Bild am Sonntag со ссылкой на опрос Insa, если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, BSW прошла бы в Парламент.

Между тем по популярности в ФРГ пока лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), затем идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ), правящая коалиция Социал-демократическая партия Германии и "Зелёные". При этом Свободная демократическая и Левая партии рискуют не пройти в Бундестаг, так как их поддержка на уровне 4%.

Журналисты подчёркивают, что если бы выборы немецкого канцлера проходили при прямом голосовании, то лидер ХДС Фридрих Мерц обогнал бы действующего председателя правительства Олафа Шольца. Порядка 70% граждан недовольны работой канцлера, а 76% — тем, что делает правящая коалиция.

Опрос проводился с 22 по 26 января, в нём принял участие 1201 человек.