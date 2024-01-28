Стал известен рейтинг немецкой партии, выступающей против помощи Киеву
Insa: Рейтинг партии Сары Вагенкнехт в ФРГ сразу после её создания составил 7%
Рейтинг выступающей против членства Украины в ЕС новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" сейчас составляет 7%. Как уточняет Bild am Sonntag со ссылкой на опрос Insa, если бы выборы в Бундестаг состоялись сегодня, BSW прошла бы в Парламент.
Между тем по популярности в ФРГ пока лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), затем идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ), правящая коалиция Социал-демократическая партия Германии и "Зелёные". При этом Свободная демократическая и Левая партии рискуют не пройти в Бундестаг, так как их поддержка на уровне 4%.
Журналисты подчёркивают, что если бы выборы немецкого канцлера проходили при прямом голосовании, то лидер ХДС Фридрих Мерц обогнал бы действующего председателя правительства Олафа Шольца. Порядка 70% граждан недовольны работой канцлера, а 76% — тем, что делает правящая коалиция.
Опрос проводился с 22 по 26 января, в нём принял участие 1201 человек.
Как сообщал Лайф, в сентябре 2023 года стало известно, что Сара Вагенкнехт, на тот момент ещё депутат Бундестага от Левой партии, решила создать свою партию. Она выступает за отмену антироссийских санкций, прекращение поставок оружия Киеву, против членства Незалежной в ЕС, а также призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN