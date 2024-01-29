"Она не переселится": Киеву напомнили очевидный факт о России и призвали к переговорам

Украина всегда будет иметь границу с Россией, поэтому независимо от исхода конфликта Киеву пора начинать мирные переговоры с Москвой. Об этом в рамках своего выступления на cловацком телевидении рассказал вице-премьер и глава Министерства обороны этой европейской страны Роберт Калиняк.

"Несмотря на то как завершится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Она не переселится. Мы более всего нуждаемся в усилиях по достижению мира", — заявил министр.