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28 января, 23:46

"Она не переселится": Киеву напомнили очевидный факт о России и призвали к переговорам

Министр обороны Словакии Калиняк призвал Киев к мирным переговорам с Россией

Украина всегда будет иметь границу с Россией, поэтому независимо от исхода конфликта Киеву пора начинать мирные переговоры с Москвой. Об этом в рамках своего выступления на cловацком телевидении рассказал вице-премьер и глава Министерства обороны этой европейской страны Роберт Калиняк.

"Несмотря на то как завершится конфликт, Украина всегда будет иметь границы с Россией. Она не переселится. Мы более всего нуждаемся в усилиях по достижению мира", — заявил министр.

Помимо этого, чиновник подчеркнул, что украинский конфликт не имеет военного решения, а в настоящее время ситуация на фронте заморожена. В этой обстановке лидеры США и Евросоюза, по мнению Калиняка, должны приложить усилия для проведения переговоров с целью скорейшего достижения перемирия.

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Напомним, что до этого официальные лица Словакии неоднократно упоминали о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Так, премьер-министр республики Роберт Фицо недавно заявлял, что Братислава должна иметь нормальные отношения и с Киевом, и с Москвой. А неделей ранее он утверждал, что для прекращения конфликта Украине следует отдать России часть территорий.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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