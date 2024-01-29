Умеров рассказал о множестве выявленных нарушений в украинских военкоматах
Глава Министерства обороны Незалежной Рустем Умеров. Обложка t.me / Министерство обороны Украины
На Украине проходят проверки территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Как написал глава Министерства обороны Незалежной Рустем Умеров в социальных сетях, в результате проведённых мероприятий было выявлено множество нарушений.
"Проводим незапланированные проверки ТЦК в регионах. Фиксируем множество нарушений", — заявил министр, отметив, что его ведомство ведёт работу над устранением этих нарушений.
Напомним, в начале января текущего года Умеров заявлял, что внутренний аудит оборонного ведомства за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на десять миллиардов гривен. По сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна четверти миллиона долларов. Стоит отметить, что это всё происходит на фоне заявлений некоторых украинских чиновников о том, что киевские власти и военное ведомство страны не могут обеспечить армию всем необходимым.