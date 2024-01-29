"Семейные обстоятельства": Украинский актёр побоялся попасть в окружение и уволился из ВСУ
Актёр Печерица уволился из ВСУ и признался, что боялся попасть в окружение
Украинский актёр Александр Печерица. Обложка © VK / Александр Печерица
Записавшийся ранее в подразделение украинской территориальной обороны актёр Александр Печерица решил покинуть ряды Вооружённых сил Украины. Об этом он заявил в беседе с ТСН.
Издание "Обозреватель" сообщало, что родившийся в Ленинграде украинский артист принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении в составе 128-го батальона. В беседе с журналистами актёр признался, что во время боестолкновений с российскими войсками его постоянно пугала перспектива попасть в окружение.
"Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадём в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию", — заявил Печерица.
Помимо этого, гражданин Незалежной не смог ответить прямо, почему решил уйти из армии. Печерица лишь уклончиво что-то продекларировал, сославшись на "семейные обстоятельства". В то же время он подчеркнул, что его семья "из соображений безопасности" уже давно находится за пределами Украины.
Печерица известен по ролям в таких картинах, как "Возвращение Мухтара – 3", "Ловушка", "Брат за брата", "1941" и других.