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29 января, 04:55
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"Семейные обстоятельства": Украинский актёр побоялся попасть в окружение и уволился из ВСУ

Актёр Печерица уволился из ВСУ и признался, что боялся попасть в окружение

Украинский актёр Александр Печерица. Обложка © VK / Александр Печерица

Украинский актёр Александр Печерица. Обложка © VK / Александр Печерица

Записавшийся ранее в подразделение украинской территориальной обороны актёр Александр Печерица решил покинуть ряды Вооружённых сил Украины. Об этом он заявил в беседе с ТСН.

Издание "Обозреватель" сообщало, что родившийся в Ленинграде украинский артист принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении в составе 128-го батальона. В беседе с журналистами актёр признался, что во время боестолкновений с российскими войсками его постоянно пугала перспектива попасть в окружение.

"Во время обстрелов, когда рядом падали снаряды, каждый раз была эта тревога и страх, что мы попадём в окружение, или сейчас прилетит мина, или танк будет обстреливать нашу позицию", — заявил Печерица.

Помимо этого, гражданин Незалежной не смог ответить прямо, почему решил уйти из армии. Печерица лишь уклончиво что-то продекларировал, сославшись на "семейные обстоятельства". В то же время он подчеркнул, что его семья "из соображений безопасности" уже давно находится за пределами Украины.

Печерица известен по ролям в таких картинах, как "Возвращение Мухтара – 3", "Ловушка", "Брат за брата", "1941" и других.

На фронте погиб ещё один известный актёр, примкнувший к украинской армии
На фронте погиб ещё один известный актёр, примкнувший к украинской армии

Ранее Лайф писал, что вступивший в ряды ВСУ актёр из сериалов "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны" Василий Кухарский погиб на Украине. Через несколько дней после этого стало известно о гибели при аналогичных обстоятельствах его коллеги по съёмкам "Возвращения Мухтара" Андрея Павленко.

Алексей Соловьёв
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