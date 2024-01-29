В Китае впервые в мире клонировали исчезающих тибетских бычков

Китайские учёные провели успешное клонирование бычков малочисленных пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, стада которых обитают в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в местном издании Xinhua.

По информации издания, всего было клонировано восемь телят-самцов — по четыре каждой породы. В настоящее время они содержатся в уезде Юньян, который располагается на юго-западе КНР.