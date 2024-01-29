В Китае впервые в мире клонировали исчезающих тибетских бычков
Китайские учёные успешно клонировали бычков исчезающих тибетских пород
Китайские учёные провели успешное клонирование бычков малочисленных пород крупного рогатого скота Zhangmu и Apeijiaza, стада которых обитают в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в местном издании Xinhua.
"Это ознаменовало первое в мире успешное клонирование крупного рогатого скота тибетских пород", — говорится в публикации.
По информации издания, всего было клонировано восемь телят-самцов — по четыре каждой породы. В настоящее время они содержатся в уезде Юньян, который располагается на юго-западе КНР.
Ранее Лайф писал, что в Китае впервые клонировали коня, который будет участвовать в Олимпийских играх в 2028 году. Он получил кличку Чжуан Чжуан. Примечательно, что его создали из клеток титулованного коня Урсуса. А в России клонированная корова впервые в стране принесла потомство, родив телёнка женского пола. Это событие называют большим достижением российских учёных.
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