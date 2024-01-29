Как из старой квартиры сделать новую и без ремонта: 5 простых шагов по облагораживанию жилплощади

Если квартире действительно требуется ремонт, то никакими "косметическими" мерами замаскировать это не удастся. Но бывают случаи, когда старая обстановка дома наскучивает. Тогда вдохнуть в интерьер новую жизнь можно с помощью простых, но эффективных приёмов.

1. Сделать перестановку

Как без ремонта обновить квартиру: 5 простых способов. Фото © Shutterstock

Привычную типовую расстановку мебели можно поменять на более современную. Заранее составьте план, разделив комнату на функциональные зоны. Вдохновение можно поискать в Интернете, где наверняка найдутся примеры оформления аналогичных планировок.

2. Добавить света

Если в комнате предусмотрен только единственный источник света, к нему стоит добавить другие виды светильников. Например, торшеры, бра, подсветка. "Восприятие интерьера будет меняться при разном освещении", — рассказывает Лайфу Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design".

3. Добавить декора

С помощью декоративных элементов легко поменять настроение квартиры, обновить и освежить интерьер. Фото © Shutterstock

Вазы, статуэтки, картины и панно — это завершающие штрихи, придающие интерьеру индивидуальность и особую атмосферу. Декор должен рассказывать определённую историю про вас, отражать характер и стиль жизни.

4. Повесить зеркала

"Отражающие поверхности способны скорректировать геометрию комнаты и повысить её освещённость. Выбрав правильное место для зеркала, можно создать нужный визуальный эффект", — говорит эксперт.

5. Изменить стилистику и цветовую гамму

5 простых способов, как обновить ремонт в квартире без самого ремонта. Фото © Shutterstock

При выборе новой мебели стоит помнить: чем сдержаннее и лаконичнее дизайн, тем дольше она будет оставаться актуальной. Если цветовая палитра фасадов и отделка самого помещения выполнены в нейтральных природных оттенках, то комнате можно придать черты практически любого стиля.