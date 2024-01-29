Как из старой квартиры сделать новую и без ремонта: 5 простых шагов по облагораживанию жилплощади
Иногда можно обойтись и малой кровью, обновив некоторые элементы в интерьере, а не меняя всё под ключ. Как это сделать легко, но с эффективным результатом, рассказывает Лайф.
Если квартире действительно требуется ремонт, то никакими "косметическими" мерами замаскировать это не удастся. Но бывают случаи, когда старая обстановка дома наскучивает. Тогда вдохнуть в интерьер новую жизнь можно с помощью простых, но эффективных приёмов.
1. Сделать перестановку
Как без ремонта обновить квартиру: 5 простых способов. Фото © Shutterstock
Привычную типовую расстановку мебели можно поменять на более современную. Заранее составьте план, разделив комнату на функциональные зоны. Вдохновение можно поискать в Интернете, где наверняка найдутся примеры оформления аналогичных планировок.
2. Добавить света
Если в комнате предусмотрен только единственный источник света, к нему стоит добавить другие виды светильников. Например, торшеры, бра, подсветка. "Восприятие интерьера будет меняться при разном освещении", — рассказывает Лайфу Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда "Дятьково Design".
3. Добавить декора
С помощью декоративных элементов легко поменять настроение квартиры, обновить и освежить интерьер. Фото © Shutterstock
Вазы, статуэтки, картины и панно — это завершающие штрихи, придающие интерьеру индивидуальность и особую атмосферу. Декор должен рассказывать определённую историю про вас, отражать характер и стиль жизни.
4. Повесить зеркала
"Отражающие поверхности способны скорректировать геометрию комнаты и повысить её освещённость. Выбрав правильное место для зеркала, можно создать нужный визуальный эффект", — говорит эксперт.
5. Изменить стилистику и цветовую гамму
5 простых способов, как обновить ремонт в квартире без самого ремонта. Фото © Shutterstock
При выборе новой мебели стоит помнить: чем сдержаннее и лаконичнее дизайн, тем дольше она будет оставаться актуальной. Если цветовая палитра фасадов и отделка самого помещения выполнены в нейтральных природных оттенках, то комнате можно придать черты практически любого стиля.
Поскольку перечисленные способы не требуют больших усилий и затрат, интерьер можно менять сезонно. Например, зимой застилать диваны и кресла мягкими шерстяными пледами, а весной заменять их лёгкими шёлковыми покрывалами.
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