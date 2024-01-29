Геннадий Онищенко восстал против самого "народного" соуса — кетчунеза

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко удивился популярности у россиян самого "народного" соуса — кетчунеза и призвал прекратить кулинарные эксперименты, которые вредят здоровью. Об этом академик РАН заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Зачем кетчуп и майонез смешивать? У каждого есть своё назначение. Давайте ещё добавим аджику в это месиво", — возмутился Онищенко.