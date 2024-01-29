Геннадий Онищенко восстал против самого "народного" соуса — кетчунеза
Онищенко недоумевает: зачем смешивать кетчуп и майонез, если у каждого своё предназначение? Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко удивился популярности у россиян самого "народного" соуса — кетчунеза и призвал прекратить кулинарные эксперименты, которые вредят здоровью. Об этом академик РАН заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Зачем кетчуп и майонез смешивать? У каждого есть своё назначение. Давайте ещё добавим аджику в это месиво", — возмутился Онищенко.
Смешивание продуктов с таким непохожим составом он прокомментировал поговоркой "Не зная броду, не полезай в воду" и призвал создать просветительский цикл, из которого россияне узнали бы опасности популярных продуктов.
Ранее Лайф писал, что полезный кетчуп и майонез можно приготовить самостоятельно. Как сделать эти соусы полезными и не отказывать себе в удовольствии, рассказала врач-диетолог. А ещё мы рассказывали о том, как похудеть, не отказываясь от сладкого. Так, готовить десерты лучше самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным.