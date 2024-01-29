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29 января, 16:51

Взрыв 30-летнего телевизора чуть не убил москвичку с полугодовалым внуком

У пенсионерки в квартире в Москве взорвался 30-летний телевизор

В квартире на улице Маршала Захарова в московском районе Орехово-Борисово Северное взорвался старый телевизор. По сведениям SHOT, пожар начал быстро распространяться.

В момент ЧП в квартире находилась пенсионерка с полугодовалым внуком. Оказалось, что телевизор у бабушки уже 30 лет. После взрыва вспыхнуло пламя, которое перекинулось на подвесной потолок. Бабушка схватила внука и выбежала из квартиры. Огонь охватил восемь квадратов. Прибывшие на место сотрудники МЧС его оперативно потушили. Пострадавших в результате случившегося нет.

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А 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошёл взрыв газа. Дети двух и четырёх лет скончались, двое взрослых и пятилетняя девочка оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что вся семья погибла.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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