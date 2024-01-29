Взрыв 30-летнего телевизора чуть не убил москвичку с полугодовалым внуком

В квартире на улице Маршала Захарова в московском районе Орехово-Борисово Северное взорвался старый телевизор. По сведениям SHOT, пожар начал быстро распространяться.

В момент ЧП в квартире находилась пенсионерка с полугодовалым внуком. Оказалось, что телевизор у бабушки уже 30 лет. После взрыва вспыхнуло пламя, которое перекинулось на подвесной потолок. Бабушка схватила внука и выбежала из квартиры. Огонь охватил восемь квадратов. Прибывшие на место сотрудники МЧС его оперативно потушили. Пострадавших в результате случившегося нет.