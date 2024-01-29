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29 января, 17:38

Путин проводил Лукашенко до машины после переговоров в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге закончился рабочий обед президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, а значит, и последний этап переговоров завершён. Российский лидер проводил Лукашенко до машины, а затем вернулся в Константиновский дворец, где и проходило мероприятие, передаёт корреспондент Лайфа.

Путин проводил Лукашенко до машины. Видео © LIFE / Павел Баранов

Напомним, сегодня, 29 января, президент России Владимир Путин провёл заседание Высшего госсовета Союзного государства. По итогам он вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко подписал декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства. Документ определит путь развития СГ на 2024–2026 годы. После этого в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, где до этого прошло заседание, состоялся рабочий обед, на котором Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками.

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LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
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