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29 января, 20:41

СПБ-биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами

Информация о прекращении с 30 января торгов российскими бумагами не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе СПБ-биржи.

"Торги российскими ценными бумагами на СПБ-бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов", — приводит сообщение ТАСС.

Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать информацию о деятельности
Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать информацию о деятельности

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение кабинета министров поддержать продление мер по продаже валютной выручки экспортёрами, заявил, что подобные вопросы находятся в компетенции Правительства РФ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов до этого говорил, что такая практика доказала свою эффективность.

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Unsplash / Oren Elbaz

Артур Лапсаков
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