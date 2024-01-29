СПБ-биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами

Информация о прекращении с 30 января торгов российскими бумагами не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе СПБ-биржи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение кабинета министров поддержать продление мер по продаже валютной выручки экспортёрами, заявил, что подобные вопросы находятся в компетенции Правительства РФ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов до этого говорил, что такая практика доказала свою эффективность.