Беглов предложил Путину посетить церемонию забивания сваи для нового моста
Губернатор Петербурга Александр Беглов пригласил Владимира Путина на торжественную церемонию забивания первой сваи для Большого Смоленского моста. Такое предложение президенту России чиновник сделал в рамках переговоров в городе на Неве.
Беглов напомнил, что закладной камень на месте строительства был установлен 24 января. Последний же мост строился в Санкт-Петербурге 40 лет назад.
"Владимир Владимирович, если у вас найдётся время, первую сваю в марте забьём", — заявил губернатор.
А несколькими днями ранее Путин посетил Балтийский завод, где дал старт строительству атомного ледокола проекта 22220. Новинка получит название "Ленинград".