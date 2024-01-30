Поддерживающая Украину чебоксарская учительница может отправиться в тюрьму на 20 лет за попытку поджечь школу по указанию неустановленных лиц. Такое будущее педагогу, который выбрал "путь воина-самурая", предрёк адвокат Тимур Харди.

По словам юриста, отягчающим обстоятельством здесь является связь с киевским режимом. Сам поджог, в результате которого выгорел всего один квадратный метр, не карался бы строго. Однако присутствие в этой истории Украины меняет возможную статью на более тяжёлую.

"Не исключено, что её действия будут квалифицированы иначе — возможно, по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности или о диверсии. В данном случае наказание составляет от 10 до 20 лет лишения свободы", — рассказал адвокат интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Харди подчеркнул, что поведение записавшей видеообращение учительницы заинтересует прежде всего психиатров. Им предстоит установить, отдаёт ли педагог отчёт своим действиям. Следователи же должны проверить законность трудоустройства обвиняемой, которая работала с младшеклассниками.