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29 января, 23:45

Адвокат рассказал, сколько лет чебоксарская поджигательница школы проведёт за решёткой

Адвокат Харди: За поджог школы учительнице из Чебоксар светит до 20 лет тюрьмы

Поддерживающая Украину чебоксарская учительница может отправиться в тюрьму на 20 лет за попытку поджечь школу по указанию неустановленных лиц. Такое будущее педагогу, который выбрал "путь воина-самурая", предрёк адвокат Тимур Харди.

По словам юриста, отягчающим обстоятельством здесь является связь с киевским режимом. Сам поджог, в результате которого выгорел всего один квадратный метр, не карался бы строго. Однако присутствие в этой истории Украины меняет возможную статью на более тяжёлую.

"Не исключено, что её действия будут квалифицированы иначе — возможно, по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности или о диверсии. В данном случае наказание составляет от 10 до 20 лет лишения свободы", — рассказал адвокат интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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Харди подчеркнул, что поведение записавшей видеообращение учительницы заинтересует прежде всего психиатров. Им предстоит установить, отдаёт ли педагог отчёт своим действиям. Следователи же должны проверить законность трудоустройства обвиняемой, которая работала с младшеклассниками.

Напомним, что испепелить школу 46-летняя учительница пыталась 28 января. Незадолго до преступления она отправила в родительский чат видео, где заявила о поддержке Киева. Сейчас женщина задержана и заключена под стражу.

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t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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