"Редкое и тяжёлое заболевание": Россиян предупредили о зимнем недуге с волдырями и отёками

Так называемая аллергия на холод подразумевает целую группу заболеваний и состояний, с которыми многие сталкиваются в зимний период. Избавиться от неприятных покраснений, кашля или заложенности носа в этом случае нетрудно, отметила иммунолог Ксения Рябова. Для этого достаточно правильно ухаживать за кожей и слизистой.

Эксперт подчеркнула, что чаще всего любителей прогулок на морозе беспокоят красные высыпания на открытых участках тела. Они возникают из-за сухости или чрезмерной чувствительности кожи. Если перед каждым выходом на улицу обрабатывать руки специальным колд-кремом, а потом облачаться в перчатки и шарфы — проблема уйдёт.

"За сильными морозами на улице стоит более активный отопительный сезон, а значит, воздух в домах пересушен, что в свою очередь провоцирует повышенную сухость и чувствительность кожи. Здесь на выручку приходят увлажнители воздуха", — рассказала Рябова "Вечерней Москве".

Нередко низкая температура становится причиной и лор-недомоганий. По словам иммунолога, заложенный нос и перехватывающее дыхание — это не аллергия и не патология, а лишь реакция слизистых на провоцирующий фактор в виде трескучего мороза. А вот хуже всего приходится тем, у кого холод ассоциируется ещё и с тяжёлым стрессом.

"Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является как раз пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и даже отёками. Это достаточно редкое, но крайне тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддаётся медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача", — заключила эксперт.