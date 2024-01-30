Странные вспышки в небе заметили жители уже второго региона России

Жителей подмосковного Подольска напугали кислотно-зелёные вспышки, которые были замечены в небе сегодня, 30 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По информации канала, странные всполохи появились в небе в утренние часы. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют информацию о вспышках. Подробностей о произошедшем пока нет.