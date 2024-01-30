Странные вспышки в небе заметили жители уже второго региона России
Жители Подольска заметили в небе странные кислотно-зелёные вспышки
Жителей подмосковного Подольска напугали кислотно-зелёные вспышки, которые были замечены в небе сегодня, 30 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Странные вспышки над Подольском. Видео © t.me / SHOT
По информации канала, странные всполохи появились в небе в утренние часы. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют информацию о вспышках. Подробностей о произошедшем пока нет.
Примечательно, что похожие вспышки ранее увидели в небе жители Челябинска. Лайф писал, что в иллюминации виновата трансформаторная будка, которая взорвалась на въезде в посёлок Красное Поле. На месте произошёл пожар, который потушили очевидцы.
t.me / SHOT