Регион

Уведомления отключены

30 января, 07:55

Странные вспышки в небе заметили жители уже второго региона России

Жители Подольска заметили в небе странные кислотно-зелёные вспышки

Жителей подмосковного Подольска напугали кислотно-зелёные вспышки, которые были замечены в небе сегодня, 30 января. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Странные вспышки над Подольском. Видео © t.me / SHOT

По информации канала, странные всполохи появились в небе в утренние часы. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют информацию о вспышках. Подробностей о произошедшем пока нет.

На Солнце зафиксировали очередную мощную вспышку
На Солнце зафиксировали очередную мощную вспышку

Примечательно, что похожие вспышки ранее увидели в небе жители Челябинска. Лайф писал, что в иллюминации виновата трансформаторная будка, которая взорвалась на въезде в посёлок Красное Поле. На месте произошёл пожар, который потушили очевидцы.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров