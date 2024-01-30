Россияне рассказали, какое жильё им нужно для комфортной жизни

48% россиян мечтают о покупке своей недвижимости. Чуть больше трети граждан устроит квартира в пяти- или девятиэтажке, а ещё треть хотели бы жить в своём доме. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые приводит RT.

Так, для комфортной жизни 34% респондентов нужна просторная квартира от 80 до 100 кв. метров, 31% будет достаточно 50—70 кв. метров. 16% россиян хотят владеть жильём площадью от 110 до 140 кв. метров. Каждый десятый (10%) мечтает о квартире метражом свыше 150 кв. метров. Интересно, что почти столько же опрошенных (9%) устроит квартира размером в 40 кв. метров.

37% россиян хотели бы жить в домах малой этажности — от пяти до девяти этажей, 27% — в собственном доме или таунхаусе с участком. Почти каждый четвёртый (24%) выбрал многоквартирный дом до 16 этажей. Комфортной считают жизнь в 30-этажном доме 8%.

Также для комфорта гражданам нужны поликлиники и медцентры рядом с домом (так ответили 24% респондентов), детские сады и школы (21 и 19%), торговые центры (14%), магазины, кафе и рестораны (8%), театры, музеи и галереи (4%). На последнем месте в рейтинге оказались концертные площадки и кинотеатры (1%).

22% опрошенных считают, что квартира мечты должна располагаться в центре города, а 19% — возле парка. Ещё 16% хотели бы жить в непосредственной близости от реки, пруда или водоёма, а 14% — за городом. Только 13% респондентов важно, чтобы квартира была рядом с местом работы. Остальные 16% до конца не определились, где хотят жить.