Внешний вид Владимира Зеленского во время интервью немецкому телеканалу ARD кричал об отчаянии из-за катастрофической ситуации на фронте. К такому выводу пришёл обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт. По его словам, Зеленский выглядел очень подавленным, что тем не менее "соответствовало ситуации": у предводителя киевского режима есть все основания для паники.

"Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени. Это был человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться", — пишет Штейнгарт.

По мнению обозревателя, на Зеленского давит не только отсутствие поддержки со стороны Запада и разуверение в собственных силах на фронте. Немалую роль играет усталость украинского народа от всего происходящего. Политику, по мнению Штейнгарта, нужно всеми силами стремиться занять место за столом переговоров, пока не поздно.

"Времени осталось в обрез, особенно для Зеленского", — заключил обозреватель.