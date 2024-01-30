Во внешнем виде Зеленского узрели крик об отчаянии
Focus: Внешний вид Зеленского кричит о том, что у него времени в обрез
Фото © Сайт президента Украины
Внешний вид Владимира Зеленского во время интервью немецкому телеканалу ARD кричал об отчаянии из-за катастрофической ситуации на фронте. К такому выводу пришёл обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт. По его словам, Зеленский выглядел очень подавленным, что тем не менее "соответствовало ситуации": у предводителя киевского режима есть все основания для паники.
"Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени. Это был человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться", — пишет Штейнгарт.
По мнению обозревателя, на Зеленского давит не только отсутствие поддержки со стороны Запада и разуверение в собственных силах на фронте. Немалую роль играет усталость украинского народа от всего происходящего. Политику, по мнению Штейнгарта, нужно всеми силами стремиться занять место за столом переговоров, пока не поздно.
"Времени осталось в обрез, особенно для Зеленского", — заключил обозреватель.
Ранее Зеленский отметил особую важность мобилизации в стране. Президент Украины заявил, что если в рядах не хватает обученных опытных бойцов, то необходимо дать высшему военному руководству средства для того, чтоб оно могло подготовить новых солдат. Кроме того, Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать Киеву оружием или деньгами. Политик упрекнул партнёров, которые "комфортно обосновались в других странах" и оттуда твердят о том, что Украина защищает общеевропейские ценности, хотя "жизни за это отдают только украинцы".