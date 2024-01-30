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Песков предостерёг США от "удара возмездия" по Ирану из-за угрозы расползания конфликта

Песков призвал остановить "расползание конфликта" на Ближнем Востоке

30 января, 09:58
Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия категорически не одобряет действия, усиливающие напряжённость ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемом американском "ударе возмездия" по объектам в Иране.

"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряжённости, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", — объяснил представитель Кремля.

По его словам, Москва призывает стороны конфликта к деэскалации, так как нынешнее положение дел вызывает сильную тревогу. Песков отметил, что необходимы шаги, которые помогут "предотвратить дальнейшее расползание конфликта" на Ближнем Востоке.

США отказались вывести свои войска из Сирии
США отказались вывести свои войска из Сирии

Ранее издание Bloomberg написало, что США могут совершить ответную атаку на Иран из-за нападения на американскую базу в Иордании. При этом иорданская сторона уверяет, что Вашингтон всё перепутал и была атакована база США в Сирии, а не в их стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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