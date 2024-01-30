Песков предостерёг США от "удара возмездия" по Ирану из-за угрозы расползания конфликта Песков призвал остановить "расползание конфликта" на Ближнем Востоке 30 января, 09:58 Дмитрий Песков. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия категорически не одобряет действия, усиливающие напряжённость ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о предполагаемом американском "ударе возмездия" по объектам в Иране.

"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе, которые ведут к нагнетанию напряжённости, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", — объяснил представитель Кремля.

По его словам, Москва призывает стороны конфликта к деэскалации, так как нынешнее положение дел вызывает сильную тревогу. Песков отметил, что необходимы шаги, которые помогут "предотвратить дальнейшее расползание конфликта" на Ближнем Востоке.

Авторы Татьяна Миссуми