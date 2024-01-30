Politico узнала план Украины для предотвращения "судного дня" Politico: Украина надеется избежать "судного дня" без западных денег 30 января, 10:23 Монумент "Родина-мать" в Киеве. Обложка © Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Украина критически нуждается в западном финансировании, без которого ей не выдержать противостояния с Россией и не покрыть невоенные бюджетные расходы. Киеву требуется порядка 50 миллиардов долларов на указанные задачи. Об этом пишет газета Politico.

"В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь. Для нас это критично, потому что от неё зависит своевременность и целостность невоенных расходов", — пояснил изданию глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Дефицит украинского бюджета достиг 39 миллиардов долларов, и Киев надеется получить от Запада в этом году как минимум 37 миллиардов, говорится в публикации. Украина испытывает серьёзные трудности с выплатами военным, пенсионерам, бюджетникам, переселенцам, продолжает автор. Большую часть этих затрат киевские власти покрывали западными деньгами, которые выдавались кредитами и грантами.

Как сообщал Минфин Украины, Запад с начала СВО перевёл Киеву 73,7 миллиарда долларов, но сейчас денежный поток начинает иссякать, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сейчас Украине остаётся лишь надеяться избежать наступления "судного дня" без сторонней помощи. Впрочем, глава Нацбанка страны Андрей Пышный уверен, что государство "сможет какое-то время поддерживать себя за счёт собственных внутренних ресурсов".

Но он подчеркнул, что при таком варианте придётся перенаправить деньги на приоритетные нужды, в первую очередь на поддержку ВСУ, а вот социальная сфера может оказаться обескровленной.

Напомним, в декабре 2023 года премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине 50 миллиардов евро военной помощи. Теперь Брюссель думает, как помочь Незалежной в обход мнения Будапешта. 1 февраля ЕС вновь будет обсуждать вопрос финансирования Киева.

Авторы Татьяна Миссуми