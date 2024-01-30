Не вижу препятствий: Главный тренер "Кубани" руками подвинул мешавший проехать автомобиль
Тренер "Кубани" Вадим Евсеев руками убрал машину с пути и стал героем видео
Главный тренер футбольного клуба "Кубань" Вадим Евсеев руками подвинул легковой автомобиль, который мешал проехать автобусу со спортсменами во время сборов в Анталье. Запись опубликована в телеграм-канале клуба.
Главный тренер ФК "Кубань" Евсеев руками убирает с дороги мешавшую проезду легковушку. Видео © T.me / ПФК "Кубань" Краснодар
В перемещении автомобиля Евсееву помогали ещё два сотрудника тренерского штаба. Пока руководящий состав демонстрировал силу и решительность, футболисты во все глаза наблюдали за происходившим через окна автобуса. Кстати, для Евсеева опыт уже повторяется: в марте 2023 года он таким же образом проторил дорогу для автобуса ФК "Шинник", в котором тогда тренировал.
Напомним, Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ФК "Шинник" в конце апреля 2023 года. Надолго без работы он не остался — уже 1 мая стало известно о назначении на аналогичную должность в ФК "Факел". Впрочем, с этой командой тренер проработал относительно короткий срок — всего четыре месяца. 5 сентября стало известно о том, что Евсеев покидает воронежский клуб, а спустя неделю — о подписании контракта с "Кубанью".
T.me / ПФК "Кубань" Краснодар