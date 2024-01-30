Не вижу препятствий: Главный тренер "Кубани" руками подвинул мешавший проехать автомобиль

Главный тренер футбольного клуба "Кубань" Вадим Евсеев руками подвинул легковой автомобиль, который мешал проехать автобусу со спортсменами во время сборов в Анталье. Запись опубликована в телеграм-канале клуба.

Главный тренер ФК "Кубань" Евсеев руками убирает с дороги мешавшую проезду легковушку. Видео © T.me / ПФК "Кубань" Краснодар

В перемещении автомобиля Евсееву помогали ещё два сотрудника тренерского штаба. Пока руководящий состав демонстрировал силу и решительность, футболисты во все глаза наблюдали за происходившим через окна автобуса. Кстати, для Евсеева опыт уже повторяется: в марте 2023 года он таким же образом проторил дорогу для автобуса ФК "Шинник", в котором тогда тренировал.