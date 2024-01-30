Ещё один украинский актёр примкнул к ВСУ и встретил смерть всего через месяц
Мэр Ровно сообщил о гибели на фронте 32-летнего украинского актёра Фединчука
Владимир Фединчук успел провоевать чуть больше месяца. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Федінчук.
Украинский актёр Владимир Фединчук, примкнувший к ВСУ, был убит во время боев под Михайловкой в Донецкой народной республике. О его гибели сообщил в соцсетях мэр украинского города Ровно Александр Третьяк, откуда был родом этот артист. Фединчук ушёл на фронт в декабре и успел повоевать всего полтора месяца. На момент смерти ему было 32 года.
"К сожалению гибнут лучшие из лучших, актёры, учёные, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — написал в телеграм-канале Третьяк.
К слову, Фединчук — далеко не первый украинский актёр, который вступил в ряды территориальной обороны, попал на передовую и встретил смерть. В начале декабря стало известно о гибели 42-летнего актёра Василия Кухарского из сериалов "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны", а спустя несколько дней похоронку получили родственники актёра Андрея Павленко, который снялся в фильме "По законам военного времени – 2".