Ещё один украинский актёр примкнул к ВСУ и встретил смерть всего через месяц

Украинский актёр Владимир Фединчук, примкнувший к ВСУ, был убит во время боев под Михайловкой в Донецкой народной республике. О его гибели сообщил в соцсетях мэр украинского города Ровно Александр Третьяк, откуда был родом этот артист. Фединчук ушёл на фронт в декабре и успел повоевать всего полтора месяца. На момент смерти ему было 32 года.

"К сожалению гибнут лучшие из лучших, актёры, учёные, спортсмены, педагоги, теряем цвет нации", — написал в телеграм-канале Третьяк.