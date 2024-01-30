Украинский депутат вылетел с поста за просьбу к коллеге "не смотреть на него, как ведьма"

В Ивано-Франковской области Украины секретаря Коломыйского горсовета Андрея Куничака уволили с поста из-за того, что он попросил депутата Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому с жалобой на коллегу обратилась народная избранница.

Андрей Куничак просит Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Видео © t.me / stranaua

"Во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие её право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", — написал в соцсетях Лубинец.