Украинский депутат вылетел с поста за просьбу к коллеге "не смотреть на него, как ведьма"
Депутат Коломыйского горсовета на Украине уволен за сравнение коллеги с ведьмой
Андрей Куничак. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Куничак
В Ивано-Франковской области Украины секретаря Коломыйского горсовета Андрея Куничака уволили с поста из-за того, что он попросил депутата Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому с жалобой на коллегу обратилась народная избранница.
Андрей Куничак просит Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Видео © t.me / stranaua
"Во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие её право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", — написал в соцсетях Лубинец.
После случившегося Беля зарегистрировала петицию о досрочном прекращении полномочий секретаря совета. Она набрала 218 голосов из 200 необходимых для её рассмотрения на сессии. За увольнение Куничака проголосовали 23 депутата горсовета из 38.