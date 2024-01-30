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30 января, 14:28

Украинский депутат вылетел с поста за просьбу к коллеге "не смотреть на него, как ведьма"

Депутат Коломыйского горсовета на Украине уволен за сравнение коллеги с ведьмой

Андрей Куничак. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Куничак

Андрей Куничак. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Куничак

В Ивано-Франковской области Украины секретаря Коломыйского горсовета Андрея Куничака уволили с поста из-за того, что он попросил депутата Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Об этом рассказал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, к которому с жалобой на коллегу обратилась народная избранница.

Андрей Куничак просит Галину Белу "не смотреть на него, как ведьма". Видео © t.me / stranaua

"Во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие её право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета", — написал в соцсетях Лубинец.

После случившегося Беля зарегистрировала петицию о досрочном прекращении полномочий секретаря совета. Она набрала 218 голосов из 200 необходимых для её рассмотрения на сессии. За увольнение Куничака проголосовали 23 депутата горсовета из 38.

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А ранее Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Перед этим замглавы СВР обвинил сослуживцев в слежке.

Андрей Бражников
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