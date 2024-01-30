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30 января, 15:32

Регистратор записал ужас суровых сибиряков в легковушке, чудом проскочившей между фурами

Видеорегистратор снял, как авто проскочило между фурами в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух фур и одного легкового автомобиля Mazda. Каким-то немыслимым чудом в аварии никто не пострадал. Ролик с видеорегистратора из салона легковушки появился в Сети.

Двое мужчин на легковом автомобиле попали между двумя фурами и уцелели. Видео © t.me / RU_CHP

Водитель и пассажир легковушки замечают, что навстречу им мчатся две фуры, занявшие собой всю дорогу, деться некуда, поэтому водитель ведёт легковой автомобиль в небольшой просвет между двумя грузовиками. Невероятным образом машину не сминает в лепёшку — у неё всего лишь оторвано боковое зеркало и несколько царапин. Финал счастливый: водитель и пассажир отделались шоком. Но судя по разговору, у мужчин за эти секунды вся жизнь перед глазами пронеслась. Они паркуют автомобиль на обочине, чтобы опомниться. Когда первый ужас миновал, водитель предлагает догнать обидчиков.

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К сожалению, не все ДТП получают такой счастливый финал. Накануне днём известного драматурга и сценариста Александра Гельмана со множественными переломами ног доставили в травмпункт после наезда иномарки на Тверском бульваре в центре Москвы. Водитель оказался злостным нарушителем.

Обложка ©

t.me / RU_CHP

Юрий Лысенко
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