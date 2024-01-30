Регистратор записал ужас суровых сибиряков в легковушке, чудом проскочившей между фурами

В Новосибирской области произошло ДТП с участием двух фур и одного легкового автомобиля Mazda. Каким-то немыслимым чудом в аварии никто не пострадал. Ролик с видеорегистратора из салона легковушки появился в Сети.

Водитель и пассажир легковушки замечают, что навстречу им мчатся две фуры, занявшие собой всю дорогу, деться некуда, поэтому водитель ведёт легковой автомобиль в небольшой просвет между двумя грузовиками. Невероятным образом машину не сминает в лепёшку — у неё всего лишь оторвано боковое зеркало и несколько царапин. Финал счастливый: водитель и пассажир отделались шоком. Но судя по разговору, у мужчин за эти секунды вся жизнь перед глазами пронеслась. Они паркуют автомобиль на обочине, чтобы опомниться. Когда первый ужас миновал, водитель предлагает догнать обидчиков.