Захарова обвинила Запад в убийстве спорта из-за ситуации с Валиевой

По мнению дипломата, такая спортивная политика наносит вред не только российским атлетам, но и их коллегам со всего мира. Пришедшая из времён глубокой античности система старательно коверкается путём, например, допуска мужчин в женские соревнования или создания альтернативных видов спорта, посетовала она.

"Кому они делают хуже? Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики. Они в принципе убивают спорт и делают хуже своим спортсменам. Но самое страшное, что они убивают в принципе олимпизм как явление", — отметила Захарова в эфире телеканала "Москва 24".