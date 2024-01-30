Захарова обвинила Запад в убийстве спорта из-за ситуации с Валиевой
Государства Запада уничтожают спорт и олимпизм как явление, пытаясь досадить России. Об этом на фоне отстранения фигуристки Камилы Валиевой за "нарушение антидопинговых правил" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, такая спортивная политика наносит вред не только российским атлетам, но и их коллегам со всего мира. Пришедшая из времён глубокой античности система старательно коверкается путём, например, допуска мужчин в женские соревнования или создания альтернативных видов спорта, посетовала она.
"Кому они делают хуже? Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики. Они в принципе убивают спорт и делают хуже своим спортсменам. Но самое страшное, что они убивают в принципе олимпизм как явление", — отметила Захарова в эфире телеканала "Москва 24".
Напомним, что 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил 17-летнюю фигуристку олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку.
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