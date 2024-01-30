Москвичи отказали CAS в праве забирать у Валиевой золото Олимпиады: "Для нас она чемпионка!"

Москвичи поддержали 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после того, как её отстранили от международных соревнований и лишили всех медалей, завоёванных за последние два года. Россияне заявили, что решение Спортивного арбитражного суда абсолютно несправедливо. По их мнению, это было сделано, чтобы "скинуть с поля боя" более сильных спортсменов. Они продолжают считать Валиеву чемпионкой несмотря на "приговор".