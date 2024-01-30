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30 января, 17:29

Москвичи отказали CAS в праве забирать у Валиевой золото Олимпиады: "Для нас она чемпионка!"

Москвичи заявили, что не перестанут считать Валиеву чемпионкой после решения CAS

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Москвичи поддержали 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после того, как её отстранили от международных соревнований и лишили всех медалей, завоёванных за последние два года. Россияне заявили, что решение Спортивного арбитражного суда абсолютно несправедливо. По их мнению, это было сделано, чтобы "скинуть с поля боя" более сильных спортсменов. Они продолжают считать Валиеву чемпионкой несмотря на "приговор".

Москвичи поддержали Валиеву после приговора CAS. Видео © t.me / SHOT

"Камила — гордость нашей страны!" — сказала одна из опрошенных.

"Замечательная фигуристка! Молодая, красивая, талантливая!", — добавил другой респондент.

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Напомним, что вчера стало известно об отстранении 17-летней фигуристки Камилы Валиевой. Её дисквалифицировали на четыре года в связи с допинговым скандалом. В Кремле заявили, что решение носит исключительно политизированный характер. Спортсменка отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.

Александра Мышляева
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