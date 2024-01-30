Пентагон отказался комментировать слухи об отставке главкома ВСУ Залужного
Пентагон не станет обсуждать информацию о дальнейшей судьбе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как это внутренние дела Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
"Я не фиксирую никаких изменений. Разумеется, обсуждать свои внутренние дела должна Украина", — сказал он на брифинге.
Напомним, накануне, 29 января, экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. Спустя сутки подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет. Бывший украинский президент Пётр Порошенко отметил, что это стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.