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30 января, 20:43

Пентагон отказался комментировать слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

Пентагон не станет обсуждать информацию о дальнейшей судьбе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как это внутренние дела Украины. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

"Я не фиксирую никаких изменений. Разумеется, обсуждать свои внутренние дела должна Украина", — сказал он на брифинге.

Financial Times узнала детали тайного ультиматума Залужному от Зеленского
Financial Times узнала детали тайного ультиматума Залужному от Зеленского

Напомним, накануне, 29 января, экс-нардеп Украины Борислав Берёза заявил об отставке Залужного. Однако пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг это заявление. Спустя сутки подтверждения информации об увольнении главкома ВСУ по-прежнему нет. Бывший украинский президент Пётр Порошенко отметил, что это стало бы фатальным ударом по народному единству, поскольку Залужный олицетворяет Армию Украины.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Артур Лапсаков
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