Танкер "Остров Сахалин" с помощью буксира вышел из льдов в Охотском море

Российский танкер "Остров Сахалин" покинул дрейфующие льды в Охотском море. Помог ему в этом спасательный буксир "Берингов пролив", рассказал начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

"В 02:50 местного времени (18:50 мск вторника) танкер "Остров Сахалин" выведен на чистую воду", — приводит его слова РИА "Новости".