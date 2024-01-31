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31 января, 00:13

Танкер "Остров Сахалин" с помощью буксира вышел из льдов в Охотском море

Застрявший в Охотском море танкер. Обложка © STV

Застрявший в Охотском море танкер. Обложка © STV

Российский танкер "Остров Сахалин" покинул дрейфующие льды в Охотском море. Помог ему в этом спасательный буксир "Берингов пролив", рассказал начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

"В 02:50 местного времени (18:50 мск вторника) танкер "Остров Сахалин" выведен на чистую воду", — приводит его слова РИА "Новости".

Далее танкер проследует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка. Буксир же возвращается в порт Корсаков. Корженко оценил работу экипажа буксира и Сахалинского филиала Морспасслужбы на отлично.

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Напомним, танкер "Остров Сахалин" попал в ледовую ловушку в двух десятках километров от города Эсаси на острове Хоккайдо. Экипаж обратился за помощью к Береговой охране Японии. Позднее к судну направили буксир "Берингов пролив", однако он не сразу смог подойти к танкеру из-за большого скопления льдов.

Артур Лапсаков
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