Танкер "Остров Сахалин" с помощью буксира вышел из льдов в Охотском море
Застрявший в Охотском море танкер. Обложка © STV
Российский танкер "Остров Сахалин" покинул дрейфующие льды в Охотском море. Помог ему в этом спасательный буксир "Берингов пролив", рассказал начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.
"В 02:50 местного времени (18:50 мск вторника) танкер "Остров Сахалин" выведен на чистую воду", — приводит его слова РИА "Новости".
Далее танкер проследует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка. Буксир же возвращается в порт Корсаков. Корженко оценил работу экипажа буксира и Сахалинского филиала Морспасслужбы на отлично.
Напомним, танкер "Остров Сахалин" попал в ледовую ловушку в двух десятках километров от города Эсаси на острове Хоккайдо. Экипаж обратился за помощью к Береговой охране Японии. Позднее к судну направили буксир "Берингов пролив", однако он не сразу смог подойти к танкеру из-за большого скопления льдов.