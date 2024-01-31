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31 января, 00:54

Радиотерапевт рассказал, кому ни в коем случае нельзя делать МРТ

Радиотерапевт Романов: МРТ не может привести к раку из-за нелучевого принципа

Нередко пациенты выражают опасения, если врач часто отправляет их на магнитно-резонансную томографию для исследования внутренних органов и тканей. Всё дело в распространённом мнении о способности МРТ вызвать онкологию. Впрочем, такие слухи далеки от правды, поделился с aif.ru врач-радиотерапевт Денис Романов.

По словам кандидата медицинских наук, этот метод диагностики не использует излучение, как, например, рентген, а основан на принципе поглощения атомами электромагнитных волн. Именно поэтому МРТ считается онкобезопасной процедурой, назначаемой даже детям и беременным женщинам.

Впрочем, существует категория людей, которым магнитно-резонансная томография противопоказана. Речь идёт о пациентах с металлическими имплантами или другими намагничиваемым предметами в организме. Если врач допустит ошибку и пропустит такого человека в аппарат МРТ, последствия могут быть непредсказуемыми, заключил Романов.

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А вот любителям соляриев стоит насторожиться, так как частое посещение ультрафиолетовых ванн увеличивает риск возникновения рака кожи. Чтобы не заработать онкологию, нужно соблюдать несколько правил, которые перечислил Лайф.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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