Радиотерапевт рассказал, кому ни в коем случае нельзя делать МРТ

Нередко пациенты выражают опасения, если врач часто отправляет их на магнитно-резонансную томографию для исследования внутренних органов и тканей. Всё дело в распространённом мнении о способности МРТ вызвать онкологию. Впрочем, такие слухи далеки от правды, поделился с aif.ru врач-радиотерапевт Денис Романов.

По словам кандидата медицинских наук, этот метод диагностики не использует излучение, как, например, рентген, а основан на принципе поглощения атомами электромагнитных волн. Именно поэтому МРТ считается онкобезопасной процедурой, назначаемой даже детям и беременным женщинам.

Впрочем, существует категория людей, которым магнитно-резонансная томография противопоказана. Речь идёт о пациентах с металлическими имплантами или другими намагничиваемым предметами в организме. Если врач допустит ошибку и пропустит такого человека в аппарат МРТ, последствия могут быть непредсказуемыми, заключил Романов.