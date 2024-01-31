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31 января, 01:12

Буданов в последний момент отказался от должности Залужного, пишут СМИ

Economist: Буданов мог в последний момент отказаться от должности главкома ВСУ

Начальник Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов недавно получил предложение стать новым главнокомандующим ВСУ, но ответил отказом. Это решение генерал-лейтенант мог принять в последний момент, сообщили источники британского журнала Economist.

"Он никогда раньше не руководил вооружёнными силами или организацией, сравнимой по численности с украинской армией, которая насчитывает сейчас около миллиона человек. Некоторые предположили, что он отказался от этой работы в последнюю минуту", — отметили в издании.

По данным Economist, ещё в качестве кандидата на должность Валерия Залужного рассматривался командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Однако жёсткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в ВСУ.

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Между тем в поведении Буданова заметили кардинальные изменения. В публичных заявлениях глава ГУР больше не упоминает о "захвате" Крыма ВСУ. По словам подданных генерал-лейтенанта, звучавшие ранее угрозы полуострову — всего лишь "инструмент влияния".

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Getty Images / Gian Marco Benedetto

Илья Пушкарев
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