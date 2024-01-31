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31 января, 02:49

Назван размер ключевой ставки, который даст видимый эффект

Экономист Сухарев: Падение ключевой ставки изменит вектор инвестиционных потоков

Возможное решение Центробанка о снижении ключевой ставки возымеет эффект, если показатель установят на уровне 10%, а для некоторых структур и вовсе 3–4%. Такую позицию в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил экономист Олег Сухарев.

"Тогда это полностью изменит вектор инвестиционных потоков в стране", — уверен эксперт.

Впрочем, тема снижения ставки необязательно будет обсуждаться на заседании совета директоров регулятора, намеченном на 16 февраля. Встречу могут посвятить решению массы других технических и операционных вопросов по регулированию банковской системы, заключил Сухарев.

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Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина анонсировала снижение ключевой ставки. Это произойдёт уже во втором полугодии 2024 года, поделилась она.

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LIFE / Александр Шалгин

Илья Пушкарев
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