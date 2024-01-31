Назван размер ключевой ставки, который даст видимый эффект

Возможное решение Центробанка о снижении ключевой ставки возымеет эффект, если показатель установят на уровне 10%, а для некоторых структур и вовсе 3–4%. Такую позицию в эфире радио "Комсомольская правда" озвучил экономист Олег Сухарев.

"Тогда это полностью изменит вектор инвестиционных потоков в стране", — уверен эксперт.

Впрочем, тема снижения ставки необязательно будет обсуждаться на заседании совета директоров регулятора, намеченном на 16 февраля. Встречу могут посвятить решению массы других технических и операционных вопросов по регулированию банковской системы, заключил Сухарев.