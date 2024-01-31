"Сдохни!": Пьяная и голая стримерша обматерила трёхлетнюю дочь и пожелала ей смерти

В МВД заинтересовались видеороликом, на котором пьяная жительница Волгоградской области во время онлайн-трансляции пожелала "сдохнуть" собственной трёхлетней дочери. Малышка плакала и мешала обнажённой матери стримить на сайте знакомств. Об этом сообщает SHOT.

Пьяная женщина желает дочери сдохнуть во время прямого эфира. Видео © T.me / SHOT

По информации телеграм-канала, автор видео — треш-стримерша Анастасия из Фроловского района. На кадрах она, очевидно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совмещает уборку и эротическое (в её понимании) шоу, пританцовывая с веником в одном нижнем белье, при этом оскорбляя свою маленькую дочь. Комментаторы в Сети пишут, что наблюдают это зрелище уже не впервые, а некоторые предполагают, что Анастасия иногда бьёт девочку.

Известно, что у женщины две дочери. Родительских прав на старшую — десятилетнюю Веронику — она уже лишилась, теперь девочка живёт в благополучной семье. Младшую тоже забрали в детский дом, но потом почему-то вернули матери. Теперь попавшую в Интернет запись трансляции изучают правоохранители. К проверке будут привлечены службы опеки.