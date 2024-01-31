"Сдохни!": Пьяная и голая стримерша обматерила трёхлетнюю дочь и пожелала ей смерти
SHOT: В МВД проверят стримершу, пожелавшую дочери "сдохнуть" в прямом эфире
В МВД заинтересовались видеороликом, на котором пьяная жительница Волгоградской области во время онлайн-трансляции пожелала "сдохнуть" собственной трёхлетней дочери. Малышка плакала и мешала обнажённой матери стримить на сайте знакомств. Об этом сообщает SHOT.
Пьяная женщина желает дочери сдохнуть во время прямого эфира. Видео © T.me / SHOT
По информации телеграм-канала, автор видео — треш-стримерша Анастасия из Фроловского района. На кадрах она, очевидно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совмещает уборку и эротическое (в её понимании) шоу, пританцовывая с веником в одном нижнем белье, при этом оскорбляя свою маленькую дочь. Комментаторы в Сети пишут, что наблюдают это зрелище уже не впервые, а некоторые предполагают, что Анастасия иногда бьёт девочку.
Известно, что у женщины две дочери. Родительских прав на старшую — десятилетнюю Веронику — она уже лишилась, теперь девочка живёт в благополучной семье. Младшую тоже забрали в детский дом, но потом почему-то вернули матери. Теперь попавшую в Интернет запись трансляции изучают правоохранители. К проверке будут привлечены службы опеки.
Ранее Лайф рассказывал о том, что прокуратура Челябинска призвала запретить стримы треш-блогеров Людмурика и Гобзавра (мать и сын Людмила и Андрей Яшины). Родственники давно прославились в соцсетях аморальными выходками, драками и пьянками. За донаты мать и сын ругаются матом, напиваются и даже иногда целуются друг с другом взасос. 25 декабря Челябинский суд удовлетворил требование прокуратуры. Оставшиеся стримы отныне недоступны для несовершеннолетних зрителей.
T.me / SHOT