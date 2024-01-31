В Hill's не получали жалоб на червей и насекомых в своём корме
ТАСС: Компания Hill's заявила, что не получала жалоб на качество своей продукции
Американская компания Hill's по производству кормов для животных не получала жалоб на качество своей продукции. Там заверили, что все виды кормов для российских питомцев производятся в Европе строго по правилам. Об этом рассказали представители компании.
"Вся продукция Hill’s, поставляемая в Россию, производится в Европе в соответствии с требованиями российского законодательства. Мы в курсе обсуждений в средствах массовой информации касаемо корма Hill’s. Мы не получали жалоб на нашу горячую линию и из других источников относительно данного продукта и заражения его червями и другими насекомыми", — приводит ТАСС сообщение Hill's Pet Nutrition Russia.
Кроме того, в компании утверждают, что импорт сухих кормов Science Plan and Prescription Diet из США никогда не осуществлялся. Там заверили, что в целях контроля качества проводят ежегодный аудит соответствующих систем на всех своих предприятиях, чтобы соответствовать требованиям российских и европейских стандартов качества. Hill’s намерена придерживаться этих стандартов и впредь.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия американской компании Hill's из-за некачественной продукции. Там указали, что она не имеет лабораторного контроля. Также присутствует недостаточная температурная обработка сырья, и нет сведений о его происхождении.
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