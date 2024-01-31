В Hill's не получали жалоб на червей и насекомых в своём корме

Американская компания Hill's по производству кормов для животных не получала жалоб на качество своей продукции. Там заверили, что все виды кормов для российских питомцев производятся в Европе строго по правилам. Об этом рассказали представители компании.

"Вся продукция Hill’s, поставляемая в Россию, производится в Европе в соответствии с требованиями российского законодательства. Мы в курсе обсуждений в средствах массовой информации касаемо корма Hill’s. Мы не получали жалоб на нашу горячую линию и из других источников относительно данного продукта и заражения его червями и другими насекомыми", — приводит ТАСС сообщение Hill's Pet Nutrition Russia.

Кроме того, в компании утверждают, что импорт сухих кормов Science Plan and Prescription Diet из США никогда не осуществлялся. Там заверили, что в целях контроля качества проводят ежегодный аудит соответствующих систем на всех своих предприятиях, чтобы соответствовать требованиям российских и европейских стандартов качества. Hill’s намерена придерживаться этих стандартов и впредь.