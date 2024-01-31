"Вопиющая русофобия!": Москалькова возмутилась дисквалификацией Валиевой

"Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом сроком до 2025 года. <...> Такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене, — не первый в своём роде, но всё же вопиющий случай неприкрытой русофобии", — пишет Москалькова в своём телеграм-канале, добавив, что в сфере правозащиты ей часто приходится сталкиваться с подобным.