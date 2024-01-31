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31 января, 09:36

"Вопиющая русофобия!": Москалькова возмутилась дисквалификацией Валиевой

Москалькова: Решение CAS о дисквалификации Валиевой — неприкрытая русофобия

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, принятое Спортивным арбитражным судом (CAS), является вопиющим случаем неприкрытой русофобии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Искреннее возмущение вызывает новость о дисквалификации отечественной фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом сроком до 2025 года. <...> Такое беспочвенное обвинение в адрес юной девушки, которая имела честь с блеском представлять спортивную нацию на международной арене, — не первый в своём роде, но всё же вопиющий случай неприкрытой русофобии",  пишет Москалькова в своём телеграм-канале, добавив, что в сфере правозащиты ей часто приходится сталкиваться с подобным.

Когда-то спорт считался нейтральной от политической повестки зоной, где интриги не имели значения, а победа добывалась упорным трудом и талантом. Похоже, эти времена окончательно остались в прошлом, констатировала омбудсмен. При этом Камила Валиева останется в глазах россиян безусловной чемпионкой.

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Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил 17-летнюю фигуристку олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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