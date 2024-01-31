Сибирские учёные создали "низконикотиновый" табак

Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) в Новосибирске вывели линии табака, в которых содержание никотина оказалось снижено в несколько раз. Об этом сообщили представители научного института.

"Данная работа велась с применением так называемого мультиплексного редактирования генома, которое предполагает одновременную модификацию нескольких генов. Работа над проектом заняла у учёных Института цитологии и генетики СО РАН несколько лет", — цитирует сообщение учёных РИА "Новости".

Учёные использовали метод биобаллистики — это когда молекулы ДНК, нанесённые на микрочастицы золота, доставляются в ядра клеток с помощью генной пушки. В итоге они создали новые виды растений, отключив у них конкретные гены в разных комбинациях. При этом они остались объединены генными семействами, от которых зависит метаболизм растения.

"Оказалось, что выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения и часто к стерильности. Гены синтеза табака связаны с ключевыми процессами жизнедеятельности растения. Мы же добились того, чтобы модифицированные растения превратились в нетрансгенные линии с наследуемым сниженным содержанием никотина", — объяснила старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Софья Герасимова.

Благодаря отключению отдельных генов удалось получить сразу два патента для самых перспективных способов снижения содержания никотина в растениях. В первом способе выключаются гены семейства РМТ, что привело к снижению никотина минимум в два раза, а сами растения даже увеличились в размерах. Во втором случае отключение генов семейства QPT снижало содержание никотина в пять раз и более. Однако при этом кратно уменьшался и размер растений, из-за чего контрольные экземпляры почти полностью утратили репродуктивную функцию.

Научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Нина Костина подчеркнула, что ранее похожий результат с точки зрения науки не был никем описан, а исследователи продолжают выяснять, как ген, который влияет на выработку никотина, связан с процессом роста растения. Использоваться такой табак может для создания базы продуктов с пониженным содержанием никотина для курильщиков, в качестве биореактора, который накапливает полезные вещества, или кормовой базы для разведения насекомых.