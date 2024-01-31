Девушка пришла в гости к москвичу и умерла через 10 дней зверских избиений в плену В московской квартире мужчина 10 дней избивал знакомую, пока та не скончалась 31 января, 10:45 Московская квартира, где мужчина насмерть забил свою знакомую. Обложка © t.me / Столичный СК

В Москве мужчина ушёл в запой и на десять дней запер у себя в квартире гостью, постоянно избивая во время пьяных посиделок. В результате нанесённых побоев девушка умерла, сообщает региональное управление СКР.

"В период с 18 января по 28 января 2024 года мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Бехтерева в городе Москве, в ходе распития спиртных напитков подвергал избиению ранее знакомую женщину. От полученных повреждений пострадавшая скончалась", — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый уже задержан. На допросе он раскаялся в содеянном и признал свою вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следствие будет просить суд об аресте мужчины. Дело расследуется Нагатинским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления СКР по Москве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске 56-летний мужчина едва не убил свою бывшую жену сначала из револьвера, а потом ножом, не согласившись с её методами воспитания их общего ребёнка. Женщина успела выбежать из квартиры и обратилась в полицию.

Авторы Татьяна Миссуми