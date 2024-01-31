Учёные разрешили людям с преддиабетом перекусывать углеводными продуктами

Учёные выяснили, что перекусы продуктами с высоким содержание углеводов, вопреки распространённому убеждению, не оказывают негативного воздействия на здоровье людей в состоянии преддиабета — так называют период, который предшествует заболеванию и выражается в нарушении метаболизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

В ходе эксперимента эксперты разделили на две группы полсотни взрослых добровольцев с преддиабетом. Испытуемым из первой группы каждый день нужно было съедать по 57 граммов обжаренных и несолёных фисташек в качестве ночного перекуса в течение 12 недель. А людям из контрольной группы в аналогичном режиме предлагали есть пищу с высоким содержанием углеводов, например мюсли и попкорн. После этого исследователи в течение двух дней оценивали уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, проявление инсулинорезистентности и состояние сосудов участников.

В итоге результаты показали, что между группами нет существенных различий в параметрах, которые были бы связаны с метаболизмом глюкозы и состоянием сосудов. Разницы между уровнем кровяного давления и холестерина в крови у испытуемых тоже не обнаружили. По мнению учёных, употребление фисташек в рамках ночного перекуса вполне может быть хорошим способом привести свой рацион в соответствие с рекомендациями по здоровому питанию.